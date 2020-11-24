В оренбургском селе демонтировали памятник убийце Чапаева, установленный на улице Чапаева

В оренбургском селе Красное демонтировали бюст казачьему полковнику Тимофею Сладкову, который уничтожил отряд во главе с Василием Чапаевым. Об этом сообщает издание Orenday.

Памятник снесли по просьбе местных жителей, которые собрали более 200 подписей под петицией с требованием уничтожить монумент. Заявители отметили, что Сладков не имеет никакого отношения к селу, а родился в городе Уральске на территории современного Казахстана.

Жителей поддержали местные депутаты на внеочередном заседании сельского совета, проголосовав за демонтаж бюста большинством голосов. Теперь казаки думают перенести памятник в другой населенный пункт. А если это не получится, то отдадут его в музей.

Памятник казачьему полковнику Тимофею Сладкову установили в Красном в конце октября. Он появился у храма Вознесения Господня на улице Чапаева. Глава Красновского сельсовета Геннадий Кулешов назвал открытие монумента «возвращением на круги своя».