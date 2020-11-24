перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» оказалась эффективна более чем на 95% 14:37
В Петербурге отец шестерых детей заперся с ними в квартире и угрожает их убить 14:03
В оренбургском селе демонтировали памятник убийце Чапаева, установленный на улице Чапаева 14:00
«Телеканал ТНТ»/YouTube Вышел трейлер комедии «Реальные пацаны против зомби» — продолжения сериала ТНТ
Вышел трейлер комедии «Реальные пацаны против зомби» — продолжения сериала ТНТ 13:44
МВД возбудило дело об оскорблении Гном Гномыча. Весной СМИ написали, что у него синдром Аспергера 13:42
Во Владивостоке водитель «фургаломобиля» заявил, что его избил полицейский 13:14
Акциониста Павла Крисевича, «распявшего» себя напротив здания ФСБ, решили отчислить из РУДН 13:00
В Москве задержали лидеров центра свидетелей Иеговы. Они собирались на конспиративной квартире 12:51
artlambi/Unsplash Главу службы безопасности Apple обвинили во взятке. Он предлагал 200 айпадов за лицензии на оружие
Главу службы безопасности Apple обвинили во взятке. Он предлагал 200 айпадов за лицензии на оружие 12:49
Королева Великобритании пожаловала бизнесмену Евгению Лебедеву титул барона Сибирского 12:18
МВД зафиксировало за год рост преступлений, связанных с наркотиками, на 66%, экстремистских — на 40% 11:30
СМИ назвали Рогозина «гробовщиком российского космоса». Он подал в суд на 300 тыс. рублей 11:27
В России выявили 24 326 случаев коронавируса. Количество смертей за сутки рекордное 10:50
Forbes составил рейтинг лучших работодателей России. На первом месте — «Яндекс» 10:38
Matt Hearne/Unsplash Журналистке Znak.com сожгли машину. Редакция допускает, что это связано с ее статьями о коррупции
Журналистке Znak.com сожгли машину. Редакция допускает, что это связано с ее статьями о коррупции 10:12
Twitter будет предупреждать пользователей, которые решили лайкнуть вводящий в заблуждение пост 9:51
В России раскрыли широкую сеть фальшивомонетчиков. Они успели реализовать 500 млн поддельных рублей 9:49
Илон Маск занял второе место в списке богатейших людей мира. Богаче теперь только Безос 8:56
Королева Великобритании выпустила джин с экстрактами растений из ее сада в Сандрингеме 4:02
André Filipe/Unsplash Исландия предложила иностранцам на удаленке полугодовые визы, чтобы компенсировать нехватку туристов
Исландия предложила иностранцам на удаленке полугодовые визы, чтобы компенсировать нехватку туристов 3:13
Отключить рекламу

В оренбургском селе демонтировали памятник убийце Чапаева, установленный на улице Чапаева

Семён Гудошников
Сегодня в 14:00

В оренбургском селе Красное демонтировали бюст казачьему полковнику Тимофею Сладкову, который уничтожил отряд во главе с Василием Чапаевым. Об этом сообщает издание Orenday.

Памятник снесли по просьбе местных жителей, которые собрали более 200 подписей под петицией с требованием уничтожить монумент. Заявители отметили, что Сладков не имеет никакого отношения к селу, а родился в городе Уральске на территории современного Казахстана.

Жителей поддержали местные депутаты на внеочередном заседании сельского совета, проголосовав за демонтаж бюста большинством голосов. Теперь казаки думают перенести памятник в другой населенный пункт. А если это не получится, то отдадут его в музей.

Памятник казачьему полковнику Тимофею Сладкову установили в Красном в конце октября. Он появился у храма Вознесения Господня на улице Чапаева. Глава Красновского сельсовета Геннадий Кулешов назвал открытие монумента «возвращением на круги своя».

© Первый отдел Оренбургского войскового казачьего общества

Сладков — участник Первой мировой и Гражданской войн, полковник Уральского казачьего войска. В сентябре 1919 года белогвардейский отряд с ним во главе провел атаку на станицу Лбищенскую, в результате чего был уничтожен штаб 25-й дивизии вместе с командиром Василием Чапаевым.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе
балет
Шахерезада (онлайн-трансляция)
Одноактный балет с Дианой Вишневой на музыку Римского-Корсакова
мелодрама
Курьер
Мечтай о высоком: фильм Карена Шахназарова про курьера, влюбленного в профессорскую дочку
поп
Елка
Эстрадная музыка, за которую не стыдно
боевик
Афера по-голливудски
Звездная комедия о задолжавшем кинопродюсере
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст

Другие материалы по темам

Люди
Василий Чапаев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить