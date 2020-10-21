перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Чубайс может уйти из «Роснано», чтобы «заняться Арктикой» 13:40
В Оренбургском селе на улице Чапаева установили памятник казаку, уничтожившему Чапаева 12:47
В Курской области школьница отправила в военкомат 30 призывников 12:07
«Аэрофлот» разрешил опоздавшим бесплатно поменять билет на другой рейс 11:33
Дени Вильнев снимет сериал по роману Ю Несбе «Сын». В главной роли — Джейк Джилленхол 11:20
Universal Russia Создатели «Форсажа» закончат основную франшизу на одиннадцатом фильме
Создатели «Форсажа» закончат основную франшизу на одиннадцатом фильме 11:01
Мэр Екатеринбурга разрешил выталкивать из транспорта людей без масок 10:43
В России выявили 15 700 новых случаев коронавируса 10:35
На МКС за один вечер сломались туалет, кислородная система, микроволновка и задымился пылесос 10:00
Умер вокалист британской рок-группы The Outfield Тони Льюис 9:57
«Батенька, да вы трансформер»/YouTube МФО подали в суд на «Батенька, да вы трансформер». Его основатели взяли заем, чтобы платить зарплату
МФО подали в суд на «Батенька, да вы трансформер». Его основатели взяли заем, чтобы платить зарплату 9:26
Умер протоиерей Дмитрий Смирнов 8:31
Московские священники круглосуточно причащают пациентов с COVID-19 3:52
Ирландские ученые: в бутылочках с детским молоком содержатся миллионы микрочастиц пластика 3:03
Власти Швейцарии предложили выплатить всем гражданам страны по 7000 евро 2:06
Россияне рассказали, что больше всего раздражает их в родных городах 1:03
Anatoly Chubays/Facebook В Петербурге будут бороться с сосульками при помощи нанотехнологий
В Петербурге будут бороться с сосульками при помощи нанотехнологий Вчера в 23:56
Суд взыскал с экс-министра открытого правительства Михаила Абызова 32,5 млрд рублей Вчера в 22:49
СК возбудил уголовное дело против полицейских, вымогавших деньги у сына главреда Cosmopolitan Вчера в 21:52
Группа «ДДТ» выпустила саундтрек к фильму «Доктор Лиза» Вчера в 21:25
Отключить рекламу

В Оренбургском селе на улице Чапаева установили памятник казаку, уничтожившему Чапаева

Семён Гудошников
Сегодня в 12:47

В селе Красное Оренбургской области установили памятник казачьему полковнику Тимофею Сладкову, который считается ответственным за уничтожение отряда Василия Чапаева с командиром во главе. Монумент появился у храма Вознесения Господня на улице Чапаева, пишет «Урал56.Ру».

С инициативой установки памятника выступили Уральские казаки, они же собирали деньги на бюст. На открытии скульптуры присутствовали начальник регионального управления по делам казачества Андрей Кафтан, атаманы Сергей Слепов и Сергей Тыщенко.

© Первый отдел Оренбургского войскового казачьего общества

Глава Красновского сельсовета Геннадий Кулешов назвал открытие монумента «возвращением на круги своя». «У нас было много смутных времен. Я период Гражданской войны считаю смутой. Сейчас все возвращается на круги своя», — цитирует его слова издание «Подъем».

Глава сельсовета отметил, что вопрос о переименовании улицы не стоит, поскольку другого названия у нее никогда не было. «По поводу памятника никаких возмущений не было, жалоб не поступало», — добавил он.

Родиной Тимофея Сладкова является город Уральск, но сейчас он находится на территории современного Казахстана, поэтому местом для памятника выбрали соседнюю Оренбургскую область.

Сладков — участник Первой мировой и Гражданской войны, полковник Уральского казачьего войска. В сентябре 1919 года белогвардейский отряд с ним во главе провел атаку на станицу Лбищенская, в результате чего был уничтожен штаб 25-й дивизии вместе с командиром Василием Чапаевым.

После поражения Белой армии Сладков уехал за границу, осел во Франции и был похоронен под Парижем в 1956 году.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
биография
Доктор Лиза
Один день из жизни специалистки по паллиативной помощи Елизаветы Петровны Глинки, сыгранной Чулпан Хаматовой
поп
Монеточка
Звездочка метаиронии и авторка одного из главных альбомов конца десятых
драма
Гипноз
Психологический триллер Валерия Тодоровского
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
боевик
Авангард: Арктические волки
Джеки Чан снова в деле
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить