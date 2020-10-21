В Оренбургском селе на улице Чапаева установили памятник казаку, уничтожившему Чапаева

С инициативой установки памятника выступили Уральские казаки, они же собирали деньги на бюст. На открытии скульптуры присутствовали начальник регионального управления по делам казачества Андрей Кафтан, атаманы Сергей Слепов и Сергей Тыщенко .

В селе Красное Оренбургской области установили памятник казачьему полковнику Тимофею Сладкову, который считается ответственным за уничтожение отряда Василия Чапаева с командиром во главе. Монумент появился у храма Вознесения Господня на улице Чапаева, пишет «Урал56.Ру».

Глава Красновского сельсовета Геннадий Кулешов назвал открытие монумента «возвращением на круги своя». «У нас было много смутных времен. Я период Гражданской войны считаю смутой. Сейчас все возвращается на круги своя», — цитирует его слова издание «Подъем».

Глава сельсовета отметил, что вопрос о переименовании улицы не стоит, поскольку другого названия у нее никогда не было. «По поводу памятника никаких возмущений не было, жалоб не поступало», — добавил он.

Родиной Тимофея Сладкова является город Уральск, но сейчас он находится на территории современного Казахстана, поэтому местом для памятника выбрали соседнюю Оренбургскую область.

Сладков — участник Первой мировой и Гражданской войны, полковник Уральского казачьего войска. В сентябре 1919 года белогвардейский отряд с ним во главе провел атаку на станицу Лбищенская, в результате чего был уничтожен штаб 25-й дивизии вместе с командиром Василием Чапаевым.

После поражения Белой армии Сладков уехал за границу, осел во Франции и был похоронен под Парижем в 1956 году.