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Винтажные предметы из каталога IKEA можно будет приобрести онлайн

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:48

Лондонский проект Billy организует онлайн-распродажу винтажных предметов интерьера из каталога шведской компании ИКЕА, сообщил Hypebeast.

Покупатели смогут приобрести более 100 предметов, в том числе — стул Vilbert Вернера Пантона, складной стул Ted Net Нильса Гаммельгарда и лампу Kila Гарри Аллена. Большинство представленных для покупки вещей созданы в 1980–1990-е годы.

Платформа Billy появилась более пяти лет назад, ее создал выпускник Камберуэллского колледжа искусств Гарри Стайт. Он назвал платформу по имени самого продаваемого шкафа ИКЕА и собрал на ней уникальную коллекцию дизайнерских предметов.

Купить мебель и аксессуары из собрания Стайта можно будет с 26 ноября. Стоимость вещей будет начинаться от 50 фунтов стерлингов (около 67 долларов). Приобрести их смогут поклонники бренда со всего мира.

На прошлой неделе ИКЕА объявила, что начнет выпускать продукцию из переработанных пластиковых бутылок и бумажных одноразовых стаканчиков — их можно сдать уже в нескольких магазинах и пунктах приема вторсырья.

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