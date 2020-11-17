перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В 2020 году число россиян, получающих пособия по безработице, выросло в пять раз 2:33
Премьер-министр РФ: в России значительно сократят число чиновников 2:13
ИКЕА начнет делать кресла и подушки из переработанных пластиковых бутылок 1:38
«Предательство психически больных»: Дэвид Финчер раскритиковал «Джокера» 1:00
Роскосмос рассекретил информацию о «лунной гонке» СССР и США Вчера в 23:31
Vladey проведет арт-аукцион «Любовь и коррупция» Вчера в 22:33
Слабые сваи и многочисленные нарушения: Ростехнадзор завершил расследование аварии на «Норникеле» Вчера в 22:04
Hulu/YouTube Hulu показал трейлер документального фильма о рэпере Текаши 6ix9ine
Hulu показал трейлер документального фильма о рэпере Текаши 6ix9ine Вчера в 21:51
В Горном университете попросили студентов не участвовать в митингах, чтобы не заразиться COVID-19 Вчера в 21:26
Джейден Смит выпустил клип на саундтрек к игре «Человек-паук: Майлз Моралес» Вчера в 21:14
Навальный подал в суд на Пескова, «Ровесник» закрывается и другие новости дня Вчера в 20:37 Дайджест
В Петербурге закрыли кафе Zoom из‑за жалобы анти-ЛГБТ активиста Вчера в 20:12
Navalny/Instagram Алексей Навальный подал в суд на Дмитрия Пескова из‑за обвинений в работе с ЦРУ
Алексей Навальный подал в суд на Дмитрия Пескова из‑за обвинений в работе с ЦРУ Вчера в 19:13
Бар «Ровесник» в Москве закроется по решению суда Вчера в 18:41
Сценаристы «Рика и Морти» начали работу над седьмым сезоном. В новых сериях вернется Космическая Бет Вчера в 18:17
В Тюмени 11-летнего школьника в мороз высадили из маршрутки. Ребенку не хватило денег на проезд Вчера в 17:40
Художники проведут онлайн-аукцион в поддержку осужденных по наркотическим статьям Вчера в 17:32
Власти Москвы согласовали проект новой штаб-квартиры «Яндекса» с террасой на крыше и бассейном Вчера в 17:12
National Cancer Institute/Unsplash Пятеро пациентов московской частной клиники умерли по вине врачей. Возбуждено уголовное дело
Пятеро пациентов московской частной клиники умерли по вине врачей. Возбуждено уголовное дело Вчера в 17:02
Законопроекты об изъятии детей и запрете трансгендерным людям вступать в брак отправили на доработку Вчера в 16:24
Отключить рекламу

ИКЕА начнет делать кресла и подушки из переработанных пластиковых бутылок

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:38

ИКЕА начнет выпускать продукцию из переработанных пластиковых бутылок и бумажных стаканчиков для горячих напитков. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе компании.

Любой желающий сможет сдать мусор на вторсырье — оно войдет в состав около 400 предметов из каталога ИКЕА. Например, бумажные стаканчики станут новыми держателями для стаканов. А бывшие пластиковые бутылки превратятся в одеяла, декоративные подушки и кресла.

Стаканчики ждут в ИКЕА Химки, а бутылки — в столичных магазинах и всех пунктах приема вторсырья, кроме ИКЕА Белая Дача. Сбором, переработкой мусора и его дезинфекцией займется группа компаний «ЭкоТехнологии».

«В ИКЕА мы верим, что будущее — за экономикой замкнутого цикла, когда отходы становятся ресурсами. На глобальном уровне к 2030 году мы стремимся к 100% переработке всех отходов, которые образуются в результате нашей операционной деятельности», — сказал гендиректор и директор по устойчивому развитию розничной сети ИКЕА в России Понтус Эрнтелл.

В начале ноября в ИКЕА появилась коллекция, созданная студентами центра «Антон тут рядом» по эскизам и из материалов компании. Она называется «Отерстэлла» и включает в себя чехлы для подушек и держатели для карт.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
триллер
Дичь
Девушка и маньяк меняются телами в новом убойном слэшере режиссера «Счастливого дня смерти»
классика
Теодор Курентзис и musicAeterna
Авральный Брамс с дирижером-мистиком
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
премьеры
Горбачев
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в роли четы Горбачевых
интерактивная
Reset 2.0
Арт-терапия, разная и полезная
юмор
«Стендап лайнап»
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить