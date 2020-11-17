ИКЕА начнет делать кресла и подушки из переработанных пластиковых бутылок

ИКЕА начнет выпускать продукцию из переработанных пластиковых бутылок и бумажных стаканчиков для горячих напитков. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе компании.

Любой желающий сможет сдать мусор на вторсырье — оно войдет в состав около 400 предметов из каталога ИКЕА. Например, бумажные стаканчики станут новыми держателями для стаканов. А бывшие пластиковые бутылки превратятся в одеяла, декоративные подушки и кресла.

Стаканчики ждут в ИКЕА Химки, а бутылки — в столичных магазинах и всех пунктах приема вторсырья, кроме ИКЕА Белая Дача. Сбором, переработкой мусора и его дезинфекцией займется группа компаний «ЭкоТехнологии».

«В ИКЕА мы верим, что будущее — за экономикой замкнутого цикла, когда отходы становятся ресурсами. На глобальном уровне к 2030 году мы стремимся к 100% переработке всех отходов, которые образуются в результате нашей операционной деятельности», — сказал гендиректор и директор по устойчивому развитию розничной сети ИКЕА в России Понтус Эрнтелл.

В начале ноября в ИКЕА появилась коллекция, созданная студентами центра «Антон тут рядом» по эскизам и из материалов компании. Она называется «Отерстэлла» и включает в себя чехлы для подушек и держатели для карт.