Конгресс Гватемалы урезал бюджет на борьбу с голодом и повысил расходы на собственное питание

В Гватемале урезали бюджет на борьбу с голодом и нарушениями прав человека, а также сократили финансирование здравоохранения и образования. При этом чиновники увеличили расходы на собственное питание. В ответ на это жители страны подожгли здание Конгресса, сообщило AP.

Граждане обвинили власти в непрозрачности процедуры утверждения бюджета и вышли на массовые акции протеста. Демонстранты забросали камнями и бутылками с зажигательной смесью здание Конгресса. Пожар вскоре был потушен, однако несколько человек получили травмы.

Полиция применила против протестующих слезоточивый газ. Правительство назвало митинг попыткой госпереворота, однако согласилось пересмотреть госбюджет на 2021 год. Общая его сумма составит 13 млрд долларов — это рекорд для Гватемалы.

Конгресс подписал бюджет страны на будущий год в отсутствии полного своего состава — на заседании присутствовали только 115 из 160 депутатов. Они предпочли профинансировать большие инфраструктурные проекты, а не социальную сферу, несмотря на пандемию COVID-19 и участившиеся ураганы.