В Петербурге врач-невролог создает программу для распознавания COVID-19 по звуку кашля

Петербургский врач-невролог Никита Жуков создает программу для распознавания COVID-19 по звуку кашля. Об этом медик сообщил в начале ноября в своем инстаграм-аккаунте. О том, как идет работа над проектом, он рассказал «Бумаге».

За две с половиной недели Жукову удалось записать более 1000 звуков кашля. Вместе с сетью клиник «Лахта» и ИТ-компанией 4xxi врач занимается обучением нейросети. Ее модель основывается на работе Массачусетского технологического института, где уже создали искусственный интеллект для диагностики коронавируса.

Проект начали разрабатывать после консультаций с несколькими дата-сайентистами. На данный момент, команда оценивает успех сервиса в 70%. Когда сервис будет готов, пока неизвестно. Сейчас специалисты собирают записи кашля здоровых людей.

«План прост: обучить свою нейросеть, а затем массово, бесплатно и со скоростью звука выявлять новых бессимптомных носителей, изоляция которых буквально за пару дней снизит распространение инфекции», — рассказал Жуков.

По словам медика, «бессимптомные больные, которые прекрасно себя чувствуют, активно живут и заражают всех вокруг» — это основная проблема как нынешней пандемии, так и любой ОРВИ-эпидемии.

Ранее американские ученые рассказали, что звук кашля свидетельствует о состоянии голосовых связок человека, его настроении и работе легких и дыхательных путей. Они рекомендовали внедрение ИИ для помощи в борьбе с пандемией.