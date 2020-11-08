Съемки второго сезона «Ведьмака» прервали из‑за коронавируса у съемочной группы

Производство второго сезона сериала «Ведьмак» от Netflix приостановили — сразу четыре члена съемочной группы заразились коронавирусом. Об этом пишет Variety.

Сейчас все заразившиеся находятся в изоляции, передает издание. Среди них нет ключевых участников съемок. Второй сезон «Ведьмака» в данный момент снимается в студии Arborfield Studios, расположенной к западу от Лондона.

Netflix собирается провести тестирование на коронавирус всей съемочной группе, которая принимает участие в производстве сериала. Съемки возобновят, как только стриминговый сервис сочтет это безопасным.

Производство второго сезона «Ведьмака» пристанавливали в марте, когда актер Кристофер Хивью (Тормунд из «Игры престолов») сдал положительный тест на коронавирус. В соответствии с британскими протоколами, сериал не возвращался в производство до середины августа.

Netflix объявил актерский состав второго сезона «Ведьмака» в феврале. К съемкам сериала присоединились семеро актеров. Ведьмаков Ламберта и Эскеля сыграют актеры Пол Булльон и Ту Ерстед Расмуссен, а Хивью исполнит роль полумедведя-полульва Нивеллена. Континент, на котором происходят события, во втором сезоне станет больше.