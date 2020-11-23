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В Ноттингеме испортили новую работу Бэнкси

Константин Зорниченко
Сегодня в 13:23

В английском городе Ноттингем неизвестные испортили новую работу анонимного художника Бэнски. Об этом сообщает The Guardian.

На граффити, которую Бэнкси показал 17 октября в инстаграме, изображена девочка, крутящая велосипедную шину как обруч. Рядом со стеной, на которую нанесен образ ребенка, к столбу прикован байк без одного колеса. Теперь его кто‑то украл.

По словам местных жителей, велосипед увели в выходные. Школьная учительница Трейси Джейн пришла утром 22 ноября посмотреть на инсталляцию и обнаружила пропажу.

Когда работа только появилась в городе, ее решили закрыть прозрачной панелью, и это предотвратило две попытки испортить рисунок.

В октябре картину Бэнкси «Покажи мне Моне» продали на аукционе Sotheby’s за 7,5 млн фунтов стерлингов. Предварительно она оценивалась в 3–5 млн фунтов. На картине, выполненной с духе работ Клода Моне, изображены мостик, пруд, а также дорожный конус и тележки из супермаркета, сброшенные в водоем.

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