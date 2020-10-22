Картина Бэнкси «Покажи мне Моне» ушла с молотка почти за 10 млн долларов

Картина британского уличного художника Бэнкси «Покажи мне Моне» продана на аукционе Sotheby's за 7,5 млн фунтов стерлингов (9,8 млн долларов).

Торги прошли 21 октября и длились всего восемь минут. Предварительно работа художника оценивалась в 3-5 млн фунтов (3,9-6,5 млн долларов).

На картине «Покажи мне Моне» изображены мостик, пруд, а также дорожный конус и тележки из супермаркета, сброшенные в него. Она отсылает к полотну французского импрессиониста Клода Моне «Японский мостик (Пруд с водяными лилиями, симфония в розовом)».

Эта работа не стала самым дорогим произведением Бэнкси. Рекорд был поставлен в 2019 году, когда картина «Переданный парламент» ушла с молотка за 12,2 млн долларов.