Бывшего министра экологии Алтая оштрафовали за незаконную вырубку леса на 1 млн рублей

Суд города Белокуриха оштрафовал бывшего министра министра экологии и природных ресурсов Алтайского края Владимира Черных за незаконную вырубку леса. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным суда, в 2016 году Черных и его подчиненный, начальник Белокурихинского лесничества вступили в сговор после просьбы председателя совета директоров компании «Курорт Белокуриха» расчистить территорию для горнолыжной трассы. Просьбу предпринимателя выполняли под видом вырубки леса для прокладки противопожарного разрыва.

По словам следователей, действия правонарушителей нанесли экосистеме края «непоправимый вред». Ущерб составил примерно 1 млн рублей. Оба подозреваемых признали свою вину и возместили ущерб. Бывший начальник лесничества получил год колонии условно, Черных назначили штраф в размере 35 тыс. рублей.

19 ноября заместителя председателя правительства Московской области — регионального министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина задержали по подозрению в афере по вырубке и продаже леса. Ущерб от действий чиновника и его соучастников оценивается в 4 млрд рублей.