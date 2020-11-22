У каждого десятого россиянина не получилось найти цензурный синоним «локдауна»

Портал Superjob спросил у россиян, какие альтернативные варианты есть у иностранного слова «локдаун». Результатами исследования поделился РБК.

Лидирует среди вариантов термин «изоляция», его предложил каждый пятый (20%). 15% назвали в качестве альтернативы слово «карантин», 7% — «ограничение», 5% — «самоизоляция», 4% — «блокировка» и по 2% — «запрет» и «домашний арест».

При этом каждый десятый респондент (10%) смог найти замену «локдауну» только в личном запасе ненормативной лексики. А 3% и вовсе считают, что подходящих аналогов в русском языке нет.

«Локдаун» стал словом 2020 года по версии английского словаря Collins Dictionary. Специалисты Института имени Пушкина назвали словами года у россиян «самоизоляцию» и «обнуление».