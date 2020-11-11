Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина назвал слова 2020 года — ими стали «самоизоляция» и «обнуление». Об этом пишет ТАСС.

Как выяснили ученые института, среди россиян с большим отрывом в этом году лидируют две темы — пандемия коронавируса и обнуление российской Конституции. Они отобрали ключевые слова, характеризующиеся частым употреблением, с одной стороны, и значимостью и смысловой емкостью, с другой стороны. Два выбранных термина исследователи назвали «несомненными лидерами».

«Слово «самоизоляция» продемонстрировало рост популярности более чем в 10 раз, похожий показатель у слова «обнуление», оно на втором месте», — рассказал доктор филологических наук, научный руководитель проекта «Слово года» Института Пушкина Михаил Осадчий.

Также в финал попали слова «голосование», «дистанцирование», «карантин», «ковид», «конституция», «коронавирус», «поправки», «удаленка». Победителем становился термин, у которого случился резкий рост употребления за последние несколько лет. Из‑за этого «ковид» все-таки исключили из голосования — оно вошло в употребление только в 2020 году.

Слова, не ставшие победителями, все равно показали колоссальный рост частотности. Термины «коронавирус», «карантин» и «удаленка» россияне стали употреблять в 9 раз чаще. У «поправок» и «голосования» прирост меньше — эти слова стали произносить в 5 раз чаще. По словам Осадчего, слово «дистанцирование» стало аутсайдером.

10 ноября слово года объявил словарь Collins. Им стал «локдаун». Создатели словаря считают, что его социальные последствия более значимы, чем сам коронавирус.