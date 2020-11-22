МВД создаст банк биометрических данных. Он позволит распознавать людей по лицу и отпечаткам пальцев

Министерство внутренних дел создаст централизованный банк биометрических данных россиян, иностранцев и людей без гражданства. Он позволит распознавать людей по изображению лица или отпечаткам пальцев, сообщает ТАСС.

Работа над системой будет вестись в 2021–2023 годах — за это время планируют разработать программное обеспечение, необходимое для функционирования банка данных.

Взаимодействуя с федеральной системой генетической информации, разработка позволит распознавать людей и по их геномным данным.

Создать единую информационную систему по биометрии предложил в 2014 году глава МВД Владимир Колокольцев. В будущем она должна объединить ресурсы по дактилоскопии, фоноскопии (исследование аудиозаписей), ДНК-анализу и фиксации передвижения транспорта.

Ранее стало известно, что МВД хочет внедрить программное обеспечение, которое поможет составлять фотороботы преступников из биоматериала с места преступления. На реализацию проекта, рассчитанного до 2024 года, планируют выделить 55 млрд рублей.