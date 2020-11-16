МВД хочет потратить 55 млрд рублей на ИИ-технологию для поиска преступников

МВД России разработало проект, предполагающий использование искусственного интеллекта (ИИ) для поиска серийных преступников, пишут «Коммерсантъ» и РБК. Его реализация оценивается в 55 млрд рублей.

Согласно презентации, ведомство хочет внедрить ИИ в программное обеспечение, которое поможет составлять фотороботы преступников из биоматериала с места преступления. Кроме того, алгоритмы смогут проанализировать черты преступлений, документы, показания свидетелей, и найти взаимосвязи.

Начать подготовку соответствующих технических заданий МВД планирует в 2020 году. Через три года должны стартовать «опытно-конструкторские работы» по разработке софта. По задумке министерства, промышленная эксплуатация технологии начнется в 2024 году, передает РБК.

По данным «Коммерсанта», проект направлен для согласования в правительство России.

О том, что МВД планирует создать систему, которая будет искать преступников по голосу, радужной оболочке, татуировкам и походке, РБК писал в феврале 2020 года. На тот момент разработка проекта оценивалась в несколько миллиардов рублей.