Россияне перечислили худшие подарки на Новый год

Жители России рассказали, какие подарки хотели бы получить на Новый год меньше всего. Об этом говорится в исследовании аналитиков Superjob, сообщает РИА «Новости».

8% опрошенных рассказали, что самым неудачным новогодним подарком для них были предметы одежды. Причем мужчины заявляют об этом втрое чаще женщин (13% против 4%). По их мнению свитера, футболки и носки лучше покупать самому. 6% женщин и 3% мужчин отметили, что не хотели бы найти под елкой новогодние сувениры, например, свечи, брелоки, статуэтки и магниты.

Кондитерские изделия назвали худшим подарком на зимний праздник 3% респондентов, причем женщины чаще мужчин разделяют такую точку зрения — 5% против 1%. Против косметики и парфюмерии высказались 3%, и 2% — против посуды, например, кружек, разделочных досок и шумовок. 18% выделили случайные неудачные презенты, например, кальян для некурящего, ласты, разводной ключ, шариковая ручка и даже живая крыса.

«24% россиян сообщили, что худший новогодний сюрприз для них — это отсутствие подарка. Свое разочарование опрошенные объясняют тем, что даже взрослые люди в новогодние праздники ждут чуда и знаков внимания», — говорится в исследовании.

Вместе с тем, 28% россиян признались, что никогда не получали плохих подарков и вообще считают, что главное не содержимое подарочного пакета, тепло и внимание близких.

В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения старше 18 лет из 326 населенных пунктов всех округов России. Исследование проводилось с 10 по 14 ноября.

Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, что 28% россиян считают 2020 год одним из худших в жизни. Треть жителей страны признались, что тяжелее всего в этом году им далась потеря работы. 27% хотели бы, чтобы этот год кончился немедленно.