Почти треть россиян назвали 2020 год одним из худших в жизни

Россияне считают неудачным 2020 год — 61% дал ему негативную оценку, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру».

18% респондентов оценили итоги 2020 года от 6 до 10 баллов, из них 3% сказали, что это для них лучший период. 21% поставил этому году 5 из 10 баллов, отметив, что он ничем не отличается от остальных.

«Более половины жителей России (61%) поставили 2020 году 1−4 балла из 10 возможных, в том числе 28% респондентов оценили текущий год на 1 балл — он стал для них одним из худших в жизни», — говорится в исследовании.

Треть опрошенных признались, что тяжелее всего в этом году им далась потеря работы. Еще примерно треть указала снижение дохода как негативный фактор, а четверть отметили, что им просто тяжело дается период пандемии. Среди других негативных факторов россияне назвали беспокойство за здоровье и невозможность выехать из страны.

Больше половины респондентов заявили, что не хотели бы ускорить время до конца 2020 года. Из них 5% ответили, что не ждут окончания года, и 47% считают, что время должно идти как обычно. Вместе с тем, 45% ждут с нетерпением, когда кончится год. 27% из них хотели бы, чтобы он кончился немедленно.

Ранее опрос Фонда общественного мнения показал, что половина жителей России 49% не чувствует уверенности в завтрашнем дне, причем чаще об этом заявляла молодежь. 45%, в свою очередь, сказали, что уверены в будущем.