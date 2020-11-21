Нидерландский журналист получил доступ к видеоконференции министров обороны ЕС и зашел в нее

Министр обороны Нидерландов Анка Бейлевелд случайно опубликовала в твиттере фотографию с адресом для входа и пятью цифрами из шестизначного пароля. На пост обратил внимание Верлаан, который смог подобрать правильный пароль с нескольких попыток.

Журналист из Нидерландов Даниэль Верлаан случайно получил доступ к видеоконференции министров обороны Евросоюза и зашел в нее. Об этом сообщает телеканал RTL, на котором работает незваный гость онлайн-переговоров.

Войдя в видеочат из офиса редакции и увидев окна с министрами, он поприветствовал их и помахал рукой. Председатель Европейского парламента Жозеп Боррель сказал журналисту, что тот зашел на конфиденциальную конференцию. На это Верлаан попросил прощения и сказал, что вот-вот покинет министров.

«Вы знаете, что это уголовное преступление? Вам лучше отключиться быстрее, чем приедет полиция», — сказал Боррель.

Председатель Евросоюза объяснил, что в Совете Европы нет «безопасного пространства» для коммуникаций в отличие от платформ НАТО. Другой чиновник заявил, что вторжение не было серьезным, но «в следующий раз это может быть хакер». О случившемся в Европарламенте намерены сообщить властям.

В видеочатах происходят ситуации с более серьезными последствиями. Например, журналиста издания New Yorker Джеффри Тубина застали за мастурбацией во время встречи в Zoom. Трансляция велась между членами редакции и сотрудниками радиостанции WNYC. Тубина отстранили от должности на время расследования инцидента, и в ноябре окончательно уволили.