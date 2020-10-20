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Журналист New Yorker мастурбировал в Zoom и думал, что его не видят. Но его увидели

Федор Кузьмин
Сегодня в 17:09

Журналист издания New Yorker Джеффри Тубин был уволен после того, как его застали за мастурбацией в видеочате Zoom. Трансляция велась между членами редакции и сотрудниками радиостанции WNYC, пишет Vice.

Сам Тубин заявил, что не знал, что его камера была включена, и называет произошедшее «досадной ошибкой». Журналист попросил прощения перед женой, семьей, друзьями и коллегами. «Я думал, что меня не видно в Zoom. Я думал, что никто из участников Zoom меня не увидит. Я думал, что отключил зум-видео», — добавил он.

Как рассказали участвовавшие в зум-колле журналисты, весь сеанс был симуляцией выборов президента с участием многих известных людей. Оба источника Vice, принимавших участие в звонке, анонимно рассказали, что видели, как Тубин мастурбировал. В один момент «демократы» и «республиканцы» разошлись в совещательные комнаты на перерыв.

Уточняется, что каждый из участников конференции не мог знать, сколько его видит человек. Собеседники издания сказали, что вернулись с перерыва и увидели, как Тубин опустил камеру. Однако они все равно заметили, как он трогает свой пенис. После этого Тубин отключился, а затем подключился снова, не подозревая, что коллеги что‑либо заметили.

После этого представительница New Yorker Натали Раабе заявила, что Тубина отстранили от должности на время расследования инцидента. Вскоре электронная почта Тубина с доменом Condé Nast была отключена. Кроме того, Тубин попросил «немного свободного времени» у руководства CNN, где он также работает аналитиком. В субботнем эфире он, тем не менее, появился.

Главный редактор New Yorker Дэвид Ремник написал в электронном письме всем штатным сотрудникам New Yorker: «Как вы, возможно, читали сегодня в различных новостях, один из наших авторов, Джефф Тубин, был отстранен от работы после инцидента во время звонка в Zoom на прошлой неделе. Будьте уверены, что мы серьезно относимся к подобным ситуациям и занимаемся ими».

Как сообщили собеседники издания, радиостанция WNYC проинформировала своих сотрудников о том, что Тубин больше не сможет принимать участия в программах или работать со станцией каким‑либо другим образом. Литературный агент Тубина и издательство, публиковавшее его книги, не стали комментировать ситуацию.

Тубин является автором нескольких произведений. Его книга «The Run of His Life: The People v. O.J.Simpson» («Бег его жизни: Народ против О.Дж.Симпсона») легла в основу сериала «Народ против О.Дж.Симпсона: Американская история преступлений».

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