Меладзе в этом году не попал в топ-5 звезд новогодних «Огоньков». Он призывал их бойкотировать

Российский певец Валерий Меладзе не попал в топ-5 звезд новогодних «Огоньков», которых больше всего хотят увидеть зрители. Об этом свидетельствует опрос портала Superjob, результаты которого приводит РБК.

В пятерку вошли Алла Пугачева, Николай Басков, Филипп Киркоров, Светлана Лобода и Зиверт. Далее следуют Макс Барских и Сергей Лазарев, а Меладзе в рейтинге ожидания расположился на 8-м месте. Сразу за ним — Егор Крид и Дмитрий Нагиев.

Впрочем, смотреть «Огоньки» после боя курантов планируют смотреть только 12% россиян. 32% респондентов включат телевизор для фона, а 38% смотреть «Огоньки» вообще не собираются.

Как отмечает РБК, более возрастные респонденты сильнее склонны смотреть новогодние шоу. Среди участников опроса от 25 до 34 лет обойтись без «Огоньков» смогут 47%, а среди респондентов старше 45 лет — 29%.

Ранее Меладзе призвал артистов не участвовать в съемках новогодних шоу. Так он рассчитывал привлечь внимание к тому, что уже 8 месяцев многие артисты и работники артистической отрасли сидят без работы из‑за пандемии.

«Представьте, если вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни новогоднего «Огонька», ни музыкальных, ни развлекательных программ. Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках», — написал певец в инстаграме.