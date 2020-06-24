Большая часть микропластика, попадающего через сточные воды в Мировой океан — продукт распада салфеток и других средств личной гигиены, сообщил ТАСС со ссылкой на ученых из университета Голуэя.

Ученые исследовали воду на западном побережье Ирландии и обнаружили, что примерно 91% обнаруженного в воде микропластика — это гигиенические салфетки, медицинские тампоны и другие средства личной гигиены.

«Очистительные сооружения не способны задерживать эти микрочастицы, которые затем оказываются в наших морях. Салфетки, в состав которых входит пластик, должны проходить специальную утилизацию», — сказал руководитель исследовательской группы Лиам Моррисон.

От отметил, что в условиях коронавирусной инфекции использование влажных дезинфицирующих салфеток возросло. При этом в большинстве случаев так называемые биоразлагаемые салфетки не являются таковыми на самом деле.

В мире ежегодно производится около 300 миллионов тонн пластикового мусора, из которых 8 миллионов тонн превращается в микропластик. Он обнаруживается в мышечной ткани и желудках подавляющего большинства морских обитателей, а также нередко попадает в организм человека. Влияние микропластика на здоровье пока мало изучено.

В Евросоюзе с 2021 года в силу вступает закон, который запрещает производство и продажу одноразовых изделий из пластика, Китай собирается запретить использование пакетов из неразлагаемого пластика к 2022 году. В России эту инициативу еще в прошлом году поддержали в Госдуме, Роспотребнадзоре и Минприроды, свой план отказа от пластика представил Гринпис.

Также ранее Гринпис сообщал, что большинство мусора на пляжах Байкала — одноразовый пластик, пластиковый пакет обнаружили даже на дне Марианской впадины, а в снегах Арктики очень много частиц микропластика (он уже может составлять четверть рациона белых медведей).