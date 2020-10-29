Pornhub создал образовательный сериал о сексе

Pornhub выпустил образовательный сериал о сексе, который призван помочь девшукам и парням лучше изучить вопрос интимной близости. Об этом сообщается на сайте Центра сексуального здоровья, созданного сайтом для взрослых.

Проект состоит из 11 эпизодов, в которых ученые и практикующие секс-терапевты рассказывают о человеческой анатомии и опровергают мифы о сексе. Сериал раскрывает множество тем, среди которых коммуникации в паре, профилактика заболеваний, передающихся половым путем, и вещи, которые допустимы во время близости.

Среди 11 роликов один посвящен безопасному сексу во время пандемии. Авторы пообещали, что сериал получит продолжение.

В августе Pornhub на Международный день женского оргазма начал прерывать популярные среди гетеросексуальных мужчин ролики на временной отметке в 40%. Именно столько процентов женщин, по данным сайта, не достигают оргазма во время секса с проникновением.