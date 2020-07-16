В Госдуме предложили ввести штрафы до 15 млн рублей за неудаление информации из интернета

Глава комитета по информационным технологиям Александр Хинштейн и первый зампред комитета Сергей Боярский внесли законопроект, предусматривающий серьезные штрафы за неудаление запрещенной в России информации, сообщает «Интерфакс». За отказ удалить информацию из интернета штраф может составить до 15 млн рублей.

Авторы поясняют, что подобный законопроект необходим из‑за того, что в нынешнем законодательстве есть обязанность удалять информацию, однако нет никаких мер, которые бы контролировали ее удаление, «что порождает правовую неопределенность и создает условия, способствующие нарушению законодательства».

Если же информация не будет удаляться из сети, то это повлечет за собой административный штраф для граждан в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; для должностных лиц — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей; для юридических — от 3 млн до 8 млн рублей. При повторном нарушении сумма будет увеличиваться.

Роскомнадзор достаточно часто конфликтует с различными площадками: так, на ютьюбе до сих пор не удалено более 10 тыс. страниц с запрещенной информацией, в твиттере и инстаграме почти по 1500, а на фейсбуке около 400.