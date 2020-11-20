Разработчики франшизы «Hitman» выпустят игру о Джеймсе Бонде

Разработчики франшизы «Hitman» выпустят игру по мотивам книг и фильмов о Джеймсе Бонде, сообщил Collider. Проект предварительно называется «Project 007».

В компании IO Interactive — именно она занимается созданием игры — заявили, что «Project 007» расскажет совершенно новую историю о становлении агента 007. Над проектом сейчас активно работают специалисты из Копенгагена и шведского города Мальме.