Разработчики франшизы «Hitman» выпустят игру о Джеймсе Бонде

Разработчики франшизы «Hitman» выпустят игру по мотивам книг и фильмов о Джеймсе Бонде, сообщил Collider. Проект предварительно называется «Project 007».
В компании IO Interactive — именно она занимается созданием игры — заявили, что «Project 007» расскажет совершенно новую историю о становлении агента 007. Над проектом сейчас активно работают специалисты из Копенгагена и шведского города Мальме.
«Наша страстная команда рада раскрыть свой творческий потенциал в культовой вселенной Джеймса Бонда и создать самую амбициозную игру в истории нашей студии», — сказал гендиректор IO Interactive Хакан Абрак.
25-й фильм об агенте 007 «Не время умирать», снятый режиссером Кэри Фукунага, выйдет на киноэкраны 1 апреля 2021 года. Главную музыкальную тему к нему написала Билли Айлиш.