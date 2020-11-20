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Разработчики франшизы «Hitman» выпустят игру о Джеймсе Бонде

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:29

Разработчики франшизы «Hitman» выпустят игру по мотивам книг и фильмов о Джеймсе Бонде, сообщил Collider. Проект предварительно называется «Project 007».

В компании IO Interactive — именно она занимается созданием игры — заявили, что «Project 007» расскажет совершенно новую историю о становлении агента 007. Над проектом сейчас активно работают специалисты из Копенгагена и шведского города Мальме.

«Наша страстная команда рада раскрыть свой творческий потенциал в культовой вселенной Джеймса Бонда и создать самую амбициозную игру в истории нашей студии», — сказал гендиректор IO Interactive Хакан Абрак.

25-й фильм об агенте 007 «Не время умирать», снятый режиссером Кэри Фукунага, выйдет на киноэкраны 1 апреля 2021 года. Главную музыкальную тему к нему написала Билли Айлиш.

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