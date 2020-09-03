Вышел новый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде — «Не время умирать». Посмотреть его можно на ютьюбе.

В трейлере агенту 007 приходится нелегко: Бонд успевает неудачно спрыгнуть с моста, едва не погибает от разорвавшейся рядом гранаты и автоматной очереди от антагониста в исполнении Рами Малека, а Aston Martin агента весь изрешечен пулями.

Также в видеоролике появляются напарницы Бонда: чернокожая агентесса с двумя нулями в исполнении Лашаны Линч, специалистка из Сантьяго, которую играет Ана де Армас, и девушка Бонда, роль которой снова исполняет Леа Сейду.