Вышел новый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде — «Не время умирать». Посмотреть его можно на ютьюбе.
В трейлере агенту 007 приходится нелегко: Бонд успевает неудачно спрыгнуть с моста, едва не погибает от разорвавшейся рядом гранаты и автоматной очереди от антагониста в исполнении Рами Малека, а Aston Martin агента весь изрешечен пулями.
Также в видеоролике появляются напарницы Бонда: чернокожая агентесса с двумя нулями в исполнении Лашаны Линч, специалистка из Сантьяго, которую играет Ана де Армас, и девушка Бонда, роль которой снова исполняет Леа Сейду.
Мировая премьера картины ожидается в ноябре. В российских кинотеатрах фильм появится 19 ноября.
«Не время умирать» — 25-й фильм во франшизе о Джеймсе Бонде. Главную роль в нем вновь исполнил Дэниел Крейг, а режиссером выступил Кэри Фукунага. Главную музыкальную тему к нему написала Билли Айлиш.
Ранее премьеру ленты отложили из‑за пандемии коронавируса. Изначально картина должна была выйти в апреле.