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МГУ выделил 30 млн рублей на помощь студентам после их требования снизить плату за обучение

Семён Гудошников
Вчера в 23:11

Руководство МГУ выделило около 30 млн рублей на помощь студентам, преподавателям и научным сотрудникам на фоне пандемии. Об этом заявил ректор вуза Виктор Садовничий, пишет ТАСС.

Студентам, получающим государственную социальную стипендию, будет выплачено по 10 тыс. рублей. Аспирантам и ординаторам факультета фундаментальной медицины, работающим в красной зоне, заплатят по 20 тыс. рублей. До 30 ноября комиссии факультетов подготовят списки учащихся платно, которым также нужна материальная поддержка.

Студентам, которые на время пандемии планируют вернуться домой, помогут оплатить билеты. Садовничий подчеркнул, что руководство не обязывает никого уезжать из общежитий. Если учащийся платно уедет из общежития до 6 февраля, ему не нужно будет платить за проживание в нем.

Ранее студенты-контрактники подготовили коллективный иск к МГУ. Они потребовали вернуть им часть средств за обучение, отменить плату за общежития для тех, кто уехал домой на время дистанционки, и пересчитать стоимость проживания весной этого года.

По словам учащихся, удаленные занятия «снизили в разы» качество учебы — нельзя пользоваться библиотекой и оборудованием, проводить полноценные практические и лабораторные работы. В МГУ ответили, что дистанционная форма обучения является разновидностью очной формы, а потому нет причин снижать его стоимость.

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