Студенты МГУ хотят подать иск к вузу из‑за перевода на онлайн-обучение

Студенты-контрактники МГУ им. Ломоносова подготовили к вузу коллективный иск с требованием сделать перерасчет за два семестра из‑за перехода на онлайн-обучение в связи с пандемией. Об этом сообщает «Коммерсант».

Учащиеся заявили, что дистанционные занятия «снизили в разы» качество учебы. Они отмечают, что не могут пользоваться библиотекой и оборудованием, проводить полноценные практические и лабораторные работы. Также студенты пожаловались на технические сбои во время онлайн-лекций.

От МГУ требуют частично вернуть средства за осенний/весенний семестр 2019 и 2020 года и за осенний семестр 2020 года, отменить плату за общежитие для тех, кто уехал на время онлайн-обучения, и пересчитать стоимость проживания весной этого года.

Общая сумма компенсаций в документе не указана — адвокат студентов Флоранс Ленская заявила, что истцы хотят привлечь для этого оценщиков. Иск к ректору МГУ Виктору Садовничему подписал 21 учащийся.

В вузе, в свою очередь, заявили, что руководство приняло исчерпывающие меры по сохранению непрерывности и качества учебного процесса в условиях ограничений, принятый из‑за пандемии. В университете также напомнили о об эффективности работы платформы онлайн-образования «Университет без границ», которую в МГУ разработали задолго до распространения коронавируса. Представители университета отметили, что дистанционная форма обучения является разновидностью очной формы, поэтому они не видят причин снижать стоимость обучения.