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ЕС введет санкции против белорусских компаний, финансирующих режим Лукашенко

Семён Гудошников
Сегодня в 20:28

Министры иностранных дел стран Евросоюза договорились о новом пакете санкций из‑за ситуации в Беларуси. Об этом пишет Reuters со ссылкой на верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Боррелля.

По его словам, санкции, вероятно, затронут высокопоставленных чиновников Беларуси, а также предпринимателей и компании, которые финансируют Лукашенко и его правительство.

Боррелль отметил, что однажды в Беларуси закончатся люди, к которым можно будет применить новые санкции, поэтому нужно вводить ограничения против фирм, которые могут повлиять на функционирование экономики.

Ранее Евросоюз ввел санкции против 55 белорусских чиновников, ответственных, по мнению ЕС, за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. Среди них — Александр Лукашенко, глава КГБ Иван Тертель и председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.

Людям, попавшим под санкции, запретят поездки в ЕС и заморозят их активы на территории союза.

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