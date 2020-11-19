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Тюменского блогера Кунгурова обвинили в призывах к терроризму. Сейчас он находится за рубежом

Семён Гудошников
Сегодня в 17:34

ФСБ направила в Лефортовский суд Москвы ходатайство о заочном аресте тюменского блогера Алексея Кунгурова. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу суда.

Кунгурова обвиняют по части 1 статьи 282 УК (возбуждение вражды или ненависти) и части 1 статьи 205 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Что послужило причиной обвинений, не уточняется, но сам Кунгуров предположил, что дело по статье 282 связано с его постом, опубликованном в LiveJournal в октябре 2019 года.

«Все, что я знаю, — это то, что «эшники» в ноябре прошлого года возбудились по поводу экстремизма в этом тексте. Брали с меня пояснения, пока я 15 суток за другой экстремизм отбывал. А вот статья 205.2 — это фээсбэшная компетенция. Да и суд Лефортовский — их. Что чекисты нафантазировали, мне неведомо», — сказал блогер в разговоре с «МБХ медиа».

Он уточнил, что уже год находится не на территории России (где именно, не уточняется) и возвращаться не планирует.

Алексей Кунгуров уже подвергался уголовному преследованию за блогерскую деятельность. 4 марта 2016 года он был задержан за пост в LiveJournal с заголовком «Кого бомбят путинские соколы» об Исламском государстве, запрещенном на территории РФ. Два года блогер отсидел по статье 205.2, «Мемориал» признал его политическим заключенным.

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