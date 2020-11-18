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Наталья Синдеева и Сергей Лукьяненко прочитали книги вместе с людьми с синдромом Дауна

Федор Кузьмин
Сегодня в 15:53

Российский писатель Сергей Лукьяненко и гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева приняли участие в акции «Книжки вверх ногами», которую ранее запустили благотворительные фонды «Синдром любви» и «Даунсайд Ап». В рамках проекта известные люди читают книжки вместе с людьми синдромом Дауна.

Лукьяненко прочитал отрывок из своего романа «Недотепа» вместе с Юрием Аристовым, а Синдеева вместе со Светланой Кисляковой — из «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла.

Как рассказывают организаторы, цель проекта — показать индивидуальность людей с синдромом Дауна, их предпочтения в литературе и искусстве, а еще осознанность и мотивированность этого выбора.

Участники чтений выбирали отрывки и произведения самостоятельно. Как уточняют организаторы, их выбор не случаен. Чтение этих отрывков помогает «обратиться к собственным переживаниям, чувствам и беспокоящим проблемам, а также показать, что для людей с разным развитием они бывают схожими».

«Да, людям с синдромом Дауна тяжелее даются многие привычные для нас вещи — коммуникации, чтение и письмо, поэтому развивающим занятиям особенных детей нужно уделять больше времени. Но гораздо тяжелее воспринимается игнорирование их обществом. К сожалению, пока такая культура преимущественно сохраняется в нашей стране. Но мы видим постепенные позитивные изменения, и стараемся всячески их поддерживать такими проектами!»
Анна Португалова
член совета фонда «Синдром Любви» и директор благотворительного фонда «Даунсайд Ап»

В следующих выпусках новые книги будут читать Саша Филипенко и Варвара Шмыкова. Ранее в акции приняли участие журналист Леонид Парфенов, писатель Борис Акунин и режиссер Тимур Бекмамбетов. Они прочитали «Белую гвардию» Михаила Булгакова, «Турецкий гамбит» Акунина и «Т» Виктора Пелевина.

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