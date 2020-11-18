Наталья Синдеева и Сергей Лукьяненко прочитали книги вместе с людьми с синдромом Дауна

Российский писатель Сергей Лукьяненко и гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева приняли участие в акции «Книжки вверх ногами», которую ранее запустили благотворительные фонды «Синдром любви» и «Даунсайд Ап». В рамках проекта известные люди читают книжки вместе с людьми синдромом Дауна.
Лукьяненко прочитал отрывок из своего романа «Недотепа» вместе с Юрием Аристовым, а Синдеева вместе со Светланой Кисляковой — из «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла.
Как рассказывают организаторы, цель проекта — показать индивидуальность людей с синдромом Дауна, их предпочтения в литературе и искусстве, а еще осознанность и мотивированность этого выбора.
Участники чтений выбирали отрывки и произведения самостоятельно. Как уточняют организаторы, их выбор не случаен. Чтение этих отрывков помогает «обратиться к собственным переживаниям, чувствам и беспокоящим проблемам, а также показать, что для людей с разным развитием они бывают схожими».
В следующих выпусках новые книги будут читать Саша Филипенко и Варвара Шмыкова. Ранее в акции приняли участие журналист Леонид Парфенов, писатель Борис Акунин и режиссер Тимур Бекмамбетов. Они прочитали «Белую гвардию» Михаила Булгакова, «Турецкий гамбит» Акунина и «Т» Виктора Пелевина.