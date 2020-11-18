Наталья Синдеева и Сергей Лукьяненко прочитали книги вместе с людьми с синдромом Дауна

Российский писатель Сергей Лукьяненко и гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева приняли участие в акции «Книжки вверх ногами», которую ранее запустили благотворительные фонды «Синдром любви» и «Даунсайд Ап». В рамках проекта известные люди читают книжки вместе с людьми синдромом Дауна.

Лукьяненко прочитал отрывок из своего романа «Недотепа» вместе с Юрием Аристовым, а Синдеева вместе со Светланой Кисляковой — из «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла.

Как рассказывают организаторы, цель проекта — показать индивидуальность людей с синдромом Дауна, их предпочтения в литературе и искусстве, а еще осознанность и мотивированность этого выбора.