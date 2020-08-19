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Парфенов, Акунин и Бекмамбетов прочитали книги вместе с людьми с синдромом Дауна

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:52

Журналист Леонид Парфенов, писатель Борис Акунин и режиссер Тимур Бекмамбетов прочитали известные российские романы вместе с людьми с синдромом Дауна и обсудили прочитанное в рамках просветительского онлайн-проекта «Книжки вверх ногами». Об этом «Афише Daily» рассказали представители акции.

Вместе с деятелями искусства книги читали Никита Паничев, Мария Будина, Римма Исмаилова, Иван Настасов и Антон Санкевич — у всех них синдром Дауна. Акунин прочитал «Белую гвардию» Булгакова, Парфенов — «Турецкий гамбит» Акунина и «Т» Пелевина, а Бекмамбетов — «Ночной дозор» Лукьяненко.

Чтецы выбирали отрывки самостоятельно. Произведения отобрали не случайно. Как говорят организаторы акции, эти книги помогают обратиться к собственным переживаниям, чувствам и беспокоящим проблемам, а также показать, что для людей с разным развитием они бывают схожими.

Как рассказали создатели проекта, его цель — показать индивидуальность людей с синдромом Дауна, их предпочтения в литературе и искусстве, осознанность и мотивированность этого выбора. «Эти утверждения помогают бороться с негативным отношением к людям с этой особенностью развития», — уверяют представители акции.

Леонид Парфенов и Мария Будина читают «Турецкий гамбит»

«Это был не акт благотворительности, а желание узнать новое и еще раз убедиться, что каждый человек ценен своей уникальностью. При работе над проектом многое почувствовал и понял. Надеюсь, то же самое произошло и с ребятами, с которыми я читал эти любопытные тексты», — рассказал Бекмамбетов.

Тимур Бекмамбетов и Антон Санкевич читают «Ночной дозор»

Создатели проекта отмечают, что главная проблема людей с синдромом Дауна сегодня — не сложности со здоровьем, а низкое представление об их состоянии и еще более низкая толерантность по отношению к ним.

«К сожалению, пока в нашей стране культура принятия людей с особенностями и инклюзивность, как важная ценность, далеки от настоящих реалий. «Даун» по прежнему остается нарицательным, хотя люди с этой генетической аномалией могут не просто жить среди нас, но и быть лучшими в своем деле: играть в театре, работать в кафе, вести интервью и многое другое», — поделилась член совета фонда «Синдром Любви» и директор благотворительного фонда «Даунсайд Ап Анна Португалова.

Борис Акунин читает отрывок из «Белой гвардии», а Иван Настасов и Римма Исмаилова — отрывки из «Ромео и Джульетты» и «Хоббита»

«У меня очень яркое впечатление от участия. Хочется, чтобы это был не просто навык чтения, выступления, а чтобы я мог применить его где‑то, например, в работе в театре — правильно говорить слова, тренировать дикцию, правильно ставить ударение. Чтобы это мне помогло понимать, о чем речь в книжках. Возможность поговорить и обсудить книгу тоже была очень важна. Очень рад, что познакомился с Парфеновым, хотелось бы читать еще», — поделился участник акции Никита Паничев.

В следующих выпусках новые книги будут читать писатель Саша Филипенко, журналистка Наталья Синдеева, актер Анатолий Белый, журнлаист Михаил Зыгарь и многие другие.

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