Парфенов, Акунин и Бекмамбетов прочитали книги вместе с людьми с синдромом Дауна

Журналист Леонид Парфенов, писатель Борис Акунин и режиссер Тимур Бекмамбетов прочитали известные российские романы вместе с людьми с синдромом Дауна и обсудили прочитанное в рамках просветительского онлайн-проекта «Книжки вверх ногами». Об этом «Афише Daily» рассказали представители акции.

Вместе с деятелями искусства книги читали Никита Паничев, Мария Будина, Римма Исмаилова, Иван Настасов и Антон Санкевич — у всех них синдром Дауна. Акунин прочитал «Белую гвардию» Булгакова, Парфенов — «Турецкий гамбит» Акунина и «Т» Пелевина, а Бекмамбетов — «Ночной дозор» Лукьяненко.

Чтецы выбирали отрывки самостоятельно. Произведения отобрали не случайно. Как говорят организаторы акции, эти книги помогают обратиться к собственным переживаниям, чувствам и беспокоящим проблемам, а также показать, что для людей с разным развитием они бывают схожими.

Как рассказали создатели проекта, его цель — показать индивидуальность людей с синдромом Дауна, их предпочтения в литературе и искусстве, осознанность и мотивированность этого выбора. «Эти утверждения помогают бороться с негативным отношением к людям с этой особенностью развития», — уверяют представители акции.