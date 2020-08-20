Вышел тизер режиссерской версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера

Появился тизер режиссерской версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера. Трейлер выйдет в ночь с субботы на воскресенье, его покажут в рамках конвента DC FanDome.
Режиссерская версия выйдет в 2021 году на HBO Max. Над проектом работала прежняя команда, включая монтажеров, специалистов по визуальным эффектам и актеров, которые записали некоторые новые реплики. При этом Снайдеру не одобрили досъемки, так что он создавал свою версию из уже имеющихся материалов.
Зак Снайдер не участвовал в постпродакшене и цветокоррекции «Лиги справедливости» из‑за трагедии в семье: его дочь покончила с собой. Студия привлекла к работе режиссера «Мстителей» и «Светлячка» Джосса Уидона — после выхода фильма зрители заметили расхождение в стилях постановщиков, многим показалось, что картина должна была быть мрачнее. В итоге фильм собрал в мировом прокате 650 млн долларов и был прохладно встречен критиками.
Фанаты запустили хештег #ReleaseTheSnyderCut («Выложите версию Снайдера»), и их просьбы были услышаны. Опубликовать режиссерскую версию требовали и актеры «Лиги справедливости» — Бен Аффлек, Рей Фишер и Галь Гадот.
Зак Снайдер ранее рассказал, какой должна была быть «Лига справедливости». В его сценарии присутствовала сцена с объяснением кошмара Брюса Уэйна, а Землю покорил суперзлодей Дарксайд. Такой вариант показался студии «жестким и пугающим».