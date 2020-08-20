Вышел тизер режиссерской версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера

Режиссерская версия выйдет в 2021 году на HBO Max. Над проектом работала прежняя команда, включая монтажеров, специалистов по визуальным эффектам и актеров, которые записали некоторые новые реплики. При этом Снайдеру не одобрили досъемки, так что он создавал свою версию из уже имеющихся материалов.

Появился тизер режиссерской версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера. Трейлер выйдет в ночь с субботы на воскресенье, его покажут в рамках конвента DC FanDome.

Зак Снайдер не участвовал в постпродакшене и цветокоррекции «Лиги справедливости» из‑за трагедии в семье: его дочь покончила с собой. Студия привлекла к работе режиссера «Мстителей» и «Светлячка» Джосса Уидона — после выхода фильма зрители заметили расхождение в стилях постановщиков, многим показалось, что картина должна была быть мрачнее. В итоге фильм собрал в мировом прокате 650 млн долларов и был прохладно встречен критиками.

Фанаты запустили хештег #ReleaseTheSnyderCut («Выложите версию Снайдера»), и их просьбы были услышаны. Опубликовать режиссерскую версию требовали и актеры «Лиги справедливости» — Бен Аффлек, Рей Фишер и Галь Гадот.

Зак Снайдер ранее рассказал, какой должна была быть «Лига справедливости». В его сценарии присутствовала сцена с объяснением кошмара Брюса Уэйна, а Землю покорил суперзлодей Дарксайд. Такой вариант показался студии «жестким и пугающим».