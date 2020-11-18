«Наше дело правое, законов мы не нарушили»: Учитель ответил на иск сына Цоя. Он намерен судиться

Режиссер фильма «Цой» Алексей Учитель ответил на иск от Александра Цоя, сына лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Об этом пишет ТАСС.

Учитель рассказал, что до выхода в прокат 12 ноября фильм прошел проверку юристов министерства культуры и компании-прокатчика. Также картину проверили собственные юристы киностудии. По словам режиссера, для выпуска ленты в прокат были соблюдены все правила и нормы, а никаких законов авторы фильма не нарушили.

«Образ Виктора Цоя принадлежит всем нам, я не мог его исказить хотя бы потому, что в фильме мы видим Цоя только в документальных кадрах, снятых нами же еще при жизни певца», — заявил Учитель.

Режиссер отметил, что пока не получил иск официально и узнал о нем «по сообщениям». «Как только мы получим претензию, мы будем делать то, что положено в таких случаях — защищаться. Я считаю, что наше дело правое», — сказал Учитель.

Он посчитал иск несправедливым, хоть и уточнил, что Александр Цой, как и любой зритель, может высказывать отрицательное мнение по поводу фильма. Также Учитель отказался признавать, что очернил имя Цоя своей лентой.