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«Наше дело правое, законов мы не нарушили»: Учитель ответил на иск сына Цоя. Он намерен судиться

Федор Кузьмин
Сегодня в 9:56

Режиссер фильма «Цой» Алексей Учитель ответил на иск от Александра Цоя, сына лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Об этом пишет ТАСС.

Учитель рассказал, что до выхода в прокат 12 ноября фильм прошел проверку юристов министерства культуры и компании-прокатчика. Также картину проверили собственные юристы киностудии. По словам режиссера, для выпуска ленты в прокат были соблюдены все правила и нормы, а никаких законов авторы фильма не нарушили.

«Образ Виктора Цоя принадлежит всем нам, я не мог его исказить хотя бы потому, что в фильме мы видим Цоя только в документальных кадрах, снятых нами же еще при жизни певца», — заявил Учитель.

Режиссер отметил, что пока не получил иск официально и узнал о нем «по сообщениям». «Как только мы получим претензию, мы будем делать то, что положено в таких случаях — защищаться. Я считаю, что наше дело правое», — сказал Учитель.

Он посчитал иск несправедливым, хоть и уточнил, что Александр Цой, как и любой зритель, может высказывать отрицательное мнение по поводу фильма. Также Учитель отказался признавать, что очернил имя Цоя своей лентой.

«Неужели мы все задумывали очернить имя Виктора Цоя? Это невозможно. Я знал Виктора лично, общался с ним, снимал, сделал две документальные картины о нем. И испытываю к нему огромное уважение и трепет, как и вся творческая группа. И фильм мы делали о любви к Цою и Цоя — ко всем», — объяснил он.

Картина, сценарий к которой Учитель делал вместе с драматургом Александром Гоноровским и сценаристом Саввой Минаевым, рассказывает о том, как водитель «Икаруса», с которым столкнулся «Москвич» Цоя, везет тело музыканта в Ленинград. Актер, играющий Цоя, на экране не появляется.

Ранее Александр Цой подал иск на Учителя его киностудию и прокатчиков фильма «Цой»: он задался приостановить прокат картины об отце и получить копии картины, чтобы детально обосновать свои претензии.

Сын Виктора Цоя считает, что кинематографист не имел права использовать изображение музыканта. Если суд вынесет решение в пользу истца, Учителя могут обязать переделать фильм с учетом требований родственников лидера «Кино».

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