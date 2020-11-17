Сын Виктора Цоя подал иск на Алексея Учителя и прокатчиков фильма «Цой»

Александр Цой, сын музыканта Виктора Цоя, подал в суд на Алексея Учителя, его киностудию и прокатчиков фильма «Цой». Пресненский суд Москвы зарегистрировал иск.

Сын погибшего лидера группы «Кино» рассказал, что хотел приостановить прокат картины об отце и получить копии ленты от Учителя. Цой планировал изучить пленки и детально обосновать, что в фильме сделано не по правилам.

«Так случилось, что это уже не актуально, поскольку прокат стартовал четыре дня назад, 12 ноября. Но мы, конечно, не отказываемся от борьбы — просто теперь требования, скорее всего, будут немного другими», — сказал он.

Сын Виктора Цоя считает, что кинематографист не имел права использовать изобрежение музыканта. Если суд вынесет решение в пользу истца, Учителя могут обязать переделать фильм с учетом требований родственников лидера «Кино».

Ранее Александр Цой направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить выход в прокат картину Алексея Учителя. Он назвал фильм «пошлым зрелищем» и считает, что проект нарушает права семьи музыканта.

Лента «Цой» приурочена к 30-летию гибели легендарного музыканта из группы «Кино». Премьера картины должна была пройти 27 августа, но ее отложили до ноября по неназванной причине. «Афише Daily» о ленте рассказал ее режиссер Алексей Учитель.