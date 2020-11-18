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Владельцев электросамокатов предложили штрафовать

Федор Кузьмин
Сегодня в 9:01

В России предложили ограничить скорость гироскутеров и электросамокатов до 20 километров в час, а нарушителей этого режима штрафовать. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимира Луговенко.

Ограничения по скорости будут вводить, исходя из ширины тротуара и других характеристик, уточнил замначальника Госавтоинспекции МВД Николай Шеюхин. По его словам, движение будет разрешено там, где безопасно. Пешеходы на тротуарах будут иметь приоритет над владельцами электросамокатов.

«Лицо, использующее СИМ (средство индивидуальной мобильности), — это гость на инфраструктуре для пешеходов. Таким образом, если лицо, использующее СИМ, мешает пешеходному потоку, такое лицо должно спешиться и превратиться в пешехода», — отметил Луговенко.

Также предполагается ввести новые дорожные знаки, регулирующие работу электросамокатов. Например, новый дорожный знак 3.35 «Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено». Также планируется установка на дорогах табличек, которые укажут, распространяется ли действие того или иного дорожного знака на СИМ.

Для владельцев электросамокатов хотят ввести санкции. Согласно проекту изменений в ПДД, хозяева таких транспортных средств в случае нарушения могут столкнуться с предупреждением и штрафом (от 500 до 1500 рублей).

В конце июля стало известно, что сервис аренды самокатов появится в экосистеме Сбера и Mail.ru.

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