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В экосистеме «Сбербанка» и Mail.ru появится сервис аренды электросамокатов

Семён Гудошников
Сегодня в 13:53

«Сбербанк» и Mail.ru Group ведут переговоры о покупки доли в сервисе URent, который занимается прокатом электросамокатов, сообщает РБК.

Данные трех источников издания разнятся: один говорит, что «020 Холдинг», принадлежащий «Сбербанку» и Mail.ru Group, выкупит 10% сервиса, другой, что «небольшую долю», а третий сообщает о планах покупки 100% сервиса. Весь URent оценивается в 700 млн. рублей.

После сделки URent станет частью приложения «Ситимобил», говорят собеседники РБК. Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин считает, что интеграция двух сервисов «должна привести к увеличению количества пользователей за счет уже имеющейся базы приложения».

Эксперты неоднозначно оценивают возможности выхода «Сбербанка» и Mail.ru на рынок аренды электросамокатов. По словам аналитика «ВТБ Капитала» Владимира Беспалова, подобные проекты не всегда окупаются, хотя крупные компании смогут занять лидирующие позиции, поскольку рынок еще только формируется.

Сервис проката электросамокатов URent запущен в 2018 году. Сейчас он работает в более, чем 20 городах России, в том числе в Москве, где появился в июне. До конца года компания намерена установить 12 тыс. самокатов по всей стране и стать крупнейшим российским игроком в этом сегменте.

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