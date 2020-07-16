Картина Алексея Учителя «Цой» выйдет на экраны 27 августа

Новая картина режиссера Алексея Учителя «Цой» выйдет в кинотеатрах 27 августа, пишет «Кинопоиск».

В центре сюжета окажется, вопреки названию картины, не популярный рок-музыкант Виктор Цой, а водитель автобуса Павел Шелест. Именно он столкнулся в августе 1990 года с «москвичом» Цоя. В этой аварии Цой погиб. Шелест до того дня ничего не знал о кумире миллионов, не слушал его песен и не подозревал, что его собственная жизнь уже никогда не станет прежней.

Главную роль в фильме исполнил актер Евгений Цыганов. Кроме него в картине снялись Надежда Калеганова, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и Илья Дель. Над сценарием вместе с Алексеем Учителем работали Савва Минаев и Александр Гоноровский. Оператором выступил Юрий Клименко.