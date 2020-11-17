Кадыров поручил заменить персонажей Marvel на стенах детского центра на «настоящих героев»

Рамзан Кадыров поручил убрать со стен детского центра изображения супергероев Marvel и заменить их историческими чеченскими героями. Об этом сообщает ТАСС.

Кадыров посетил новый ЖК в городе Курчалой и побывал там в игровом центре для детей, где на стене одного из помещений увидел Капитана Америку, Тора и Человека-паука. Позже он отметил, что внес «небольшие коррективы в оформление детских игровых площадок».

«Это же фантазия, а у нас есть настоящие герои — в истории нашей религии и чеченского народа. Надо убрать этих и нарисовать наших, исторически настоящих», — сказал глава Чечни.

Ранее по инициативе Рамзана Кадырова родителям, которые назовут детей в честь пророка Мухаммеда, предложили по 100 тыс. рублей. Министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев отметил, что акция проводится в ответ Эмманюэлю Макрону, который поддержал публикацию карикатур на пророка Мухаммеда и призвал бороться с проявлением радикального ислама.