В Чечне выплатят по 100 тыс. рублей родителям, которые назовут детей в честь пророка Мухаммеда

В Чечне родители детей, родившихся в ночь на 29 октября, получат Фонда имени первого президента республики Ахмата Кадырова по 100 тыс. рублей, если они назовут их именем Мухаммед. Об этом сообщили в пресс-службе чеченского правительства.
Министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев написал в своем инстаграме, что акция проводится по инициативе главы республики Рамзана Кадырова в честь дня рождения «любимого пророка». Он также уточнил, что деньги получат и те, кто назовет новорожденных именами членов семьи и ближайших сподвижников Мухаммеда.
Дудаев отметил, что эта акция особенно значима для чеченского народа «в контексте последних событий».
Ранее Рамзан Кадыров назвал президента Франции Эммануэля Макрона «террористом» в связи с тем, что тот поддержал публикацию карикатур на пророка Мухаммеда и призвал бороться с проявлением радикального ислама.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил чеченскому главе, что руководители регионов не должны заниматься международными вопросами. Кадыров в ответ на это написал, что в тот момент говорил о Макроне как мусульманин, а не как политик.