В Чечне выплатят по 100 тыс. рублей родителям, которые назовут детей в честь пророка Мухаммеда

В Чечне родители детей, родившихся в ночь на 29 октября, получат Фонда имени первого президента республики Ахмата Кадырова по 100 тыс. рублей, если они назовут их именем Мухаммед. Об этом сообщили в пресс-службе чеченского правительства.

Министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев написал в своем инстаграме, что акция проводится по инициативе главы республики Рамзана Кадырова в честь дня рождения «любимого пророка». Он также уточнил, что деньги получат и те, кто назовет новорожденных именами членов семьи и ближайших сподвижников Мухаммеда.