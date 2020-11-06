В ИКЕА появилась коллекция, созданная студентами центра «Антон тут рядом»

Студенты центра «Антон тут рядом» создали текстильные изделия по эскизам и из материалов ИКЕА. Продажи лимитированной коллекции «ÅTERSTÄLLA/ОТЕРСТЭЛЛА» стартуют 6 ноября в магазине ИКЕА «Парнас» в Петербурге. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

Название коллекции переводится со шведского как «Восстановление». В нее вошли чехлы для подушек и держатели для карт, сшитые по принципам безотходного производства. Все изделия соответствуют принятым ИКЕА стандартам качества.