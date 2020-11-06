В ИКЕА появилась коллекция, созданная студентами центра «Антон тут рядом»

Студенты центра «Антон тут рядом» создали текстильные изделия по эскизам и из материалов ИКЕА. Продажи лимитированной коллекции «ÅTERSTÄLLA/ОТЕРСТЭЛЛА» стартуют 6 ноября в магазине ИКЕА «Парнас» в Петербурге. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.
Название коллекции переводится со шведского как «Восстановление». В нее вошли чехлы для подушек и держатели для карт, сшитые по принципам безотходного производства. Все изделия соответствуют принятым ИКЕА стандартам качества.
«Сотрудничество с социальными предпринимателями — важная инициатива ИКЕА по созданию возможностей заработка для людей в трудной жизненной ситуации, которая поддерживается во многих странах. Такие проекты выводят социальные предприятия на другой уровень и создают для них новые возможности», — отметила бизнес-партнер по устойчивому развитию розничной сети ИКЕА в России Светлана Осипова.
Центр поддержки людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) «Антон тут рядом» основан в 2013 году режиссером Любовью Аркус. Миссия центра — дать обществу доступ к личностным, коммуникативным и творческим ресурсам людей с РАС.
В начале ноябре ИКЕА выпустила коллекцию мягких игрушек «Самокат», придуманных детьми. В нее вошли шесть плюшевых персонажей, отобранных в рамках конкурса детских рисунков «Давай играть!».