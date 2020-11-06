перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Вышел клип «Дайте танк (!)» на песню «Сказки». Он полностью снят на смартфон 15:11
В Твери испачкали краской граффити с изображением Солженицына 14:54
Feduk и Cream Soda выпустили совместный «Бэнгер» 14:39
В Дании 214 человек заразились мутировавшим коронавирусом, который нашли у норок 14:03
Пресс-служба ИКЕА В ИКЕА появилась коллекция, созданная студентами центра «Антон тут рядом»
В ИКЕА появилась коллекция, созданная студентами центра «Антон тут рядом» 13:58
Новый клип Little Big называется «Suck My Dick». Он посвящен 2020 году 13:36
Вышел трейлер второй части «Неадекватных людей» Романа Каримова 13:21
Delivery Club начал скрывать номера клиентов после жалоб на некорректное поведение курьеров 12:53
Гринпис представил концепцию супермаркета будущего, отказавшегося от одноразового пластика 12:44
System of a Down/Instagram System of a Down впервые за 15 лет выпустили новые треки. Они посвящены войне в Нагорном Карабахе
System of a Down впервые за 15 лет выпустили новые треки. Они посвящены войне в Нагорном Карабахе 12:36
Тело сооснователя Skillbox нашли в Черном море 12:10
Грета Тунберг посмеялась над Дональдом Трампом, процитировав его же твит 12:01
Disney не выпустит в этом году «Смерть на Ниле» и «Главного героя» 11:22
В Хабаровске планируют запретить все массовые мероприятия из‑за COVID-19 11:10
Pixabay В России за сутки выявили 20 582 случая коронавируса
В России за сутки выявили 20 582 случая коронавируса 11:07
Сразу несколько команд КВН пошутили про Лукашенко. Первый канал пропустил все шутки, кроме одной 10:20
Оулавюр Арнальдс выпустил «Some Kind of Peace» — новый альбом, полный мелодичного эмбиента 10:18
Медсестра из Новосибирска бросила ребенка за волосы на кровать. Ее хотят уволить, СК начал проверку 9:45
Кайли Миноуг заставит вас поностальгировать (и потанцевать) своим новым альбомом «Disco» 8:52
Emojipedia/Twitter Гендерфлюидные женихи, матрешка и бумеранг: в новой iOS 14.2 появилось более 100 новых эмодзи
Гендерфлюидные женихи, матрешка и бумеранг: в новой iOS 14.2 появилось более 100 новых эмодзи 3:49
Отключить рекламу

В ИКЕА появилась коллекция, созданная студентами центра «Антон тут рядом»

Семён Гудошников
Сегодня в 13:58

Студенты центра «Антон тут рядом» создали текстильные изделия по эскизам и из материалов ИКЕА. Продажи лимитированной коллекции «ÅTERSTÄLLA/ОТЕРСТЭЛЛА» стартуют 6 ноября в магазине ИКЕА «Парнас» в Петербурге. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

Название коллекции переводится со шведского как «Восстановление». В нее вошли чехлы для подушек и держатели для карт, сшитые по принципам безотходного производства. Все изделия соответствуют принятым ИКЕА стандартам качества.

© Пресс-служба ИКЕА
1 из 6
© Пресс-служба ИКЕА
2 из 6
© Пресс-служба ИКЕА
6 из 6

«Сотрудничество с социальными предпринимателями — важная инициатива ИКЕА по созданию возможностей заработка для людей в трудной жизненной ситуации, которая поддерживается во многих странах. Такие проекты выводят социальные предприятия на другой уровень и создают для них новые возможности», — отметила бизнес-партнер по устойчивому развитию розничной сети ИКЕА в России Светлана Осипова.

Центр поддержки людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) «Антон тут рядом» основан в 2013 году режиссером Любовью Аркус. Миссия центра — дать обществу доступ к личностным, коммуникативным и творческим ресурсам людей с РАС.

В начале ноябре ИКЕА выпустила коллекцию мягких игрушек «Самокат», придуманных детьми. В нее вошли шесть плюшевых персонажей, отобранных в рамках конкурса детских рисунков «Давай играть!».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Ведьмы
Роберт Земекис вновь берется за семейное кино
хип-хоп
Morgenshtern
От рэп-разоблачителя до стадионного артиста
исторический
Подольские курсанты
Военная драма о подвиге молодых бойцов в начале Великой Отечественной
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
триллер
Кольская сверхглубокая
Герметичный хоррор про колодец, ведущий в ад
графика
От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина
Коллекция Пушкинского как история европейского рисунка
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Ikea
РПР-Парнас
Афиша Daily
Люди
Светлана Осипова
Любовь Аркус
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить