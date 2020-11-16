Боевик «Плохие парни навсегда» стал фильмом года по версии премии People’s Choice Awards

Премия People’s Choice Awards раздала награды, пишет Deadline. Победителей выбирают зрительским голосованием.
Главным фильмом года стал боевик «Плохие парни навсегда», а Уилл Смит, сыгравший в нем, победил в номинации «Лучший актер». Рецензию Станислава Зельвенского можно прочитать здесь.
В категории «Лучшая комедия» награду получила «Будка поцелуев 2», «Лучший экшен-фильм» — «Мулан», «Лучший семейный фильм» — мультфильм «Вперед», «Лучшая драма» — «Гамильтон».
Лучшей актрисой признали Тиффани Хэддиш («Финес и Ферб: Кэндис против Вселенной», «Настоящие боссы», «Бэд трип»).
Лучшим сериалом была признана «Анатомия страсти», лучший драматическим сериалом — «Ривердэйл», лучшим комедийным сериалом — «Я никогда не…», лучшим фантастическим сериалом — «Вайнона Эрп», а лучшим сериалом для непрерывного просмотра — «Внешние отмели».
Победители в других номинациях:
- Звезда драмы — Лин-Мануэль Миранда;
- Звезда комедии — Джои Кинг;
- Звезда экшен-фильма — Крис Хемсворт;
- Лучший сериальный актер — Коул Спроус;
- Лучшая сериальная актриса — Эллен Помпео;
- Звезда драматического сериала — Мэнди Мур;
- Звезда комедийного сериала — София Вергара.
Дженнифер Лопес вручили специальную награду Icon Award.