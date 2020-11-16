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Боевик «Плохие парни навсегда» стал фильмом года по версии премии People’s Choice Awards

Анастасия Цой
Сегодня в 10:13

Премия People’s Choice Awards раздала награды, пишет Deadline. Победителей выбирают зрительским голосованием.

Главным фильмом года стал боевик «Плохие парни навсегда», а Уилл Смит, сыгравший в нем, победил в номинации «Лучший актер». Рецензию Станислава Зельвенского можно прочитать здесь.

В категории «Лучшая комедия» награду получила «Будка поцелуев 2», «Лучший экшен-фильм» — «Мулан», «Лучший семейный фильм» — мультфильм «Вперед», «Лучшая драма» — «Гамильтон».

Лучшей актрисой признали Тиффани Хэддиш («Финес и Ферб: Кэндис против Вселенной», «Настоящие боссы», «Бэд трип»).

Лучшим сериалом была признана «Анатомия страсти», лучший драматическим сериалом — «Ривердэйл», лучшим комедийным сериалом — «Я никогда не…», лучшим фантастическим сериалом — «Вайнона Эрп», а лучшим сериалом для непрерывного просмотра — «Внешние отмели».

Победители в других номинациях:


  • Звезда драмы — Лин-Мануэль Миранда;
  • Звезда комедии — Джои Кинг;
  • Звезда экшен-фильма — Крис Хемсворт;
  • Лучший сериальный актер — Коул Спроус;
  • Лучшая сериальная актриса — Эллен Помпео;
  • Звезда драматического сериала — Мэнди Мур;
  • Звезда комедийного сериала — София Вергара.

Дженнифер Лопес вручили специальную награду Icon Award.

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