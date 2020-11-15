Опрос: только половине россиян удается совмещать работу и личную жизнь

Меньше половины россиян (48%) считают, что им удается совмещать работу с личной жизнью. Об этом говорится в результатах исследования Superjob, сообщает РБК.

Противоположной точки зрения придерживаются 41% опрошенных. Из них 38% сосредоточены на карьере, и 3% — на личной жизни. Лучше сочетать работу и личную жизнь удается молодым, о чем заявили 58% опрошенных до 24 лет. Среди людей в возрасте 45 лет и старше достичь баланса смогли 45%.

Согласно исследованию, приоритеты зависят от уровня зарплаты. Среди получающих мнее 29 тыс. рублей больше внимания работе уделяют 32%. А среди людей с доходом свыше 80 тыс. на карьере сфокусированы 43%.

Чаще всего удачно совмещают работу и личную жизнь юристы (58%), бухгалтеры (54%) и экономисты (53%). Дальше идут секретари, менеджеры по работе с клиентами и операторы call-центра — по 51%.

Тяжелее всем в плане баланса между карьерой и временем на себя приходится врачам (39%), менеджерам по маркетингу (40%), а также менеджерам по продажам, PR-менеджерам и руководителям — по 41%.

В опросе приняли участие 4500 человек старше 18 лет, имеющих постоянную работу. Среди них — по 200 представителей 24 профессиональных групп.

Жители России рассказали, в каких профессиях не хотели бы видеть своих детей. Самыми неприемлемыми видами деятельности оказались дворники, продавцы, кассиры и уборщики. Некоторые участники опроса сервиса Superjob отметили, что по-прежнему пользуются «карьерной страшилкой», чтобы мотивировать своих детей: «Вот будешь плохо учиться — станешь дворником».