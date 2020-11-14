Власти Бельгии разрешили местному Санта-Клаусу нарушать карантин

Правительство Бельгии разрешило двум местных Санта-Клаусам — Синтерклаасу и Пер-Ноэлю — нарушить карантинные ограничения из‑за COVID-19, чтобы они смогли доставить подарки детям. Об этом пишет Le Soir.

Министр здравоохранения страны Франк Ванденбрук написал письмо Синтерклаасу, где пообещал, что на него не будет распространяться 10-дневный карантин после приезда в Бельгию. Предполагается, что Синтерклаас живет в Испании. Путешествие из этой страны займет 17 дней, что превышает срок карантина.

«Ваше путешествие из Испании продлится 17 дней, то есть на 7 дней больше, чем должно продолжаться карантин. Поэтому этот период заменит изоляцию», — говорится в письме.

Также Ванденбрук напомнил, что в Бельгии будет действовать комендантский час и в ночь на 6 декабря, когда Синтерклаас обычно разносит подарки. Это ограничение также не будет распространяться на бельгийских Санта-Клаусов.

«Вы же не хотите разочаровать детей. И мы не хотим. И мы можем вас заверить: вам не придется бегать с крыши на крышу в скафандре. Тем не менее, мы советуем вам постоянно держать дистанцию, регулярно мыть руки и при необходимости носить маску», — отметил министр.

В конце октября в Бельгии был объявлен жесткий карантин — почти такой же, как действовал на пике пандемии в марте и апреле. В стране закрыты все магазины, кроме продуктовых, продлены школьные каникулы, студенты учатся удаленно, действует общенациональный комендантский час.