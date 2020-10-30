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В гости по одному и никаких магазинов: Бельгия вновь объявила жесткий карантин

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:16

Бельгия вновь объявила жесткий карантин — почти такой же, как действовал на пике пандемии в марте и апреле, сообщил ТАСС со ссылкой на премьер-министра королевства Александера Де Кроо.

В стране закроются все магазины, кроме продуктовых и тех, у которых существуют службы доставки. Также запрещается работа парикмахерских. Каникулы для школьников продлеваются до 16 ноября. Власти призывают не пересекать границы с другими государствами и по возможности работать в удаленном режиме.

Отдельные правила объявлены для социальных событий: в гости разрешают приглашать только одного человека, на встречу на открытом воздухе — не более четырех. На похоронах допускается присутствие только 15 человек.

«Мы возвращаемся к строгой изоляции, которая преследует только одну цель — гарантировать, что наша система здравоохранения не рухнет», — сказал Де Кроо. Жесткий карантин продлится в Бельгии с 1 ноября до 13 декабря.

Ранее в Бельгии уже ввели комендантский час из‑за второй волны коронавируса. В королевстве с 19 октября закрыли все бары и рестораны.

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