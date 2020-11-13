Актер Петер Стормаре объявил, что сиквел фильма «Константин» находится в разработке

До этой публикации о продолжении не было ничего известно, при этом сам актер не раскрыл никаких подробностей: на какой стадии находится работа над сиквелом, кто занимается производством картины и вернется ли к главной роли Киану Ривз , пока неясно.

Сиквел фильма «Константин» находится в разработке. Об этом в инстаграме написал актер Петер Стормаре , исполнивший в оригинальной картине роль Сатаны.

В июле создатели «Константина» — режиссер Фрэнсис Лоренс, продюсер Акива Голдсман и актер Киану Ривз — собрались вместе в рамках ивента фестиваля Comic Con. Тогда они заявили о своем желании снять вторую часть фильма: «Мы хотели сделать продолжение с рейтингом R. Мы бы сделали сиквел хоть завтра». При этом продюсер признался, что студия Warner Bros. всегда считала фильм немного странным, поэтому продолжение так и не было снято.

Фильм «Константин: Повелитель тьмы», основанный на серии комиксов «Hellblazer», вышел в 2005 году. При бюджете в 100 млн долларов сборы составили 230 млн.