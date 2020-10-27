Роскомнадзор подготовил ответные меры на цензуру YouTube и Facebook в отношении российских СМИ

Роскомнадзор заявил, что американские интернет-компании — Google (YouTube), Facebook и Twitter — ограничивают доступ к материалам 20 российских СМИ. Среди них РИА «Новости», Russia Today, Sputnik и «Россия-1», пишет ТАСС.

По словам ведомства, цензура иностранных интернет-компаний в отношении российских СМИ приобрела системный характер. Это, как считают в Роскомнадзоре, приводит к неполучению гражданами России объективной информации. При этом требования прекратить цензуру зарубежными сервисами игнорируются.

Роскомнадзор подготовил ответные меры и уже передал их в Госдуму и Совет Федерации. В чем их суть, не уточняется, но ведомство называет их «действенными» и «своевременными», а также предлагает их внести в российское законодательство.

Роскомнадзор сражается с иностранными интернет-компаниями не только из‑за цензуры, но и из‑за их отказа локализовать данные россиян. В январе этого года ведомство возбудило административные дела в отношении Twitter и Facebook, в феврале им выписали штрафы на 4 млн рублей. В мае сообщалось, что компании так и не выплатили их.