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Съемки специального эпизода «Друзей» начнутся в августе

Сегодня в 21:51

Специальный эпизод сериала «Друзья» начнут снимать в августе, если не случится второй волны коронавируса. Об этом пишет Independent со ссылкой на создателя шоу Марту Кауффман.

Эксклюзивный выпуск шоу планировали снять к запуску стримингового сервиса HBO Max в минувшем мае, но съемки пришлось отложить из‑за пандемии коронавируса.

«Мы все еще можем сделать хорошее шоу, мы будет снимать его в течение некоторого времени, с середины до конца августа», — сказала Кауффман.

В спецэпизоде примут участие все шестеро исполнителей главных ролей: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэтт ЛеБлан и Мэттью Перри. Это будет первое воссоединение всего каста «Друзей» с окончания шоу. Вместе с тем продюсеры уточняли, что новый эпизод не будет как таковым продолжением сериала. Актеры предстанут в роли самих себя, а не будут играть уже полюбившихся зрителям персонажей.

В прошлом году «Друзьям» исполнилось 25 лет — и 15 лет со дня выхода последней серии. Юбилей отметили в том числе Google и американский бренд Ralph Lauren вместе с Warner Bros. Consumer Products. В декабре Warner Bros. Television и платформа Prop Store провели благотворительный аукцион, где распродали реквизит, костюмы и декорации со съемок легендарного ситкома.

«Афиша Daily» в честь юбилея «Друзей» составила краткую схему по всем сериям десяти сезонов: что, где, когда, кто и с кем (плюс все камео известных артистов). Также в материале есть видео со всеми заставками из сериала, чтобы удержаться от пересмотра было еще сложнее.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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