Власти Москвы рекомендовали магазинам и фуд-кортам подключиться к системе входа по QR-коду

Московским магазинам, сетям быстрого питания и фуд-кортам следует подключиться к системе QR-кодов. С такой рекомендацией выступило столичное правительство, передает РИА «Новости».

«Мы также рекомендуем установить QR-коды магазинам, на фуд-кортах в торговых центрах, сетям быстрого питания и другим заведениям общественного питания», — сказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По словам чиновника, кафе и рестораны активно вводят систему, несмотря на отсутствие соответствующего требования. Зачекиниться на входе уже просят в ресторанах московской сети «Макдоналдс». Также о своей готовности ввести QR-коды заявили White Rabbit, «Теремок», «Грабли», «Чайхона» и «Шоколадница».

Система входа по QR-коду работает следующим образом: прежде чем войти в заведение, посетителям нужно отсканировать код и подтвердить свой номер телефона или отправить СМС. Экран с подтверждением следует показать сотруднику заведения — он проверит адрес и время и пропустит гостя. Регистрация позволяет оповестить гостя о возможном контакте с заболевшим коронавирусом.

Систему чекинов на входе разработало правительство Москвы, чтобы снизить темпы распространения COVID-19. Пока она обязательна только для ночных клубов и баров и лишь с 0.00 до 6.00.