Московские «Макдоналдс», «Теремок» и «Шоколадница» введут систему QR-кодов на входе

Крупные сети ресторанов в Москве введут систему входа по QR-коду в дневное время. Сперва об этом сообщили в «Макдоналдсе» — технология регистрации заработает в течение недели во всех 189 столичных ресторанах сети.

Посетителям нужно будет отсканировать QR-код на входе и подтвердить свой номер телефона или отправить СМС. Для чекина достаточно указать только телефонный номер. Это позволит оповестить гостя о возможном контакте с заболевшим COVID-19.

Позже о подключении к системе крупных московских сетей ресторанов заявил омбудсмен ресторанного рынка столицы Сергей Миронов. По его словам, QR-коды готовы ввести White Rabbit, «Теремок», «Грабли», «Чайхона» и «Шоколадница».

Миронов отметил, что рестораны подключаются к системе добровольно, а отказ от нее не несет за собой каких‑либо санкций или штрафов. «Заведения подключаются сами для того, чтобы обезопасить своих гостей. Это консолидированное решение отрасли», — сказал он.

Систему чекина по QR-кодам разработало правительство Москвы, чтобы снизить темпы распространения COVID-19. Пока она обязательна только для ночных клубов и баров и лишь с 0.00 до 6.00.

На прошлой неделе «Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что правительство Москвы собирается распространить систему на кафе и рестораны, работающие днем. В качестве вероятной даты введения новых мер они называли 2 октября. В столичной мэрии тогда не подтвердили эту информацию, заявив, что заведения начали получать QR-коды добровольно.