«Афиша» составила список семи лучших русскоязычных подкастов и поговорила с их создателями

«Афиша Видео» составила список семи лучших русскоязычных подкастов и сняла документальный фильм-интервью, поговорив с их создателями.
Героями картины стали:
- «Полка»: Юрий Сапрыкин, Лев Оборин, Варвара Бабицкая, Полина Рыжова;
- «Норм»: Даша Черкудинова, Настя Курганская;
- «Так вышло»: Екатерина Кронгауз, Андрей Бабицкий, Лика Кремер;
- Blitz and Chips: Гриша Пророков;
- «Домашняя работа»: Гриша Драч, Кирилл Городний, Катя Пирогова;
- «Тоже Россия»: Дмитрий Опарин, Мария Семендяева;
- «Ток»: Юрий Сапрыкин.
«Наш фильм-интервью продолжает традиции журнала «Афиша», издававшегося на бумаге с 1999 по 2015 год, — в его поздней версии помимо множества традиционных рубрик всегда присутствовала главная тема номера, выносившаяся на обложку. И в этом видео мы постарались представить, как журнал с кавер-стори мог бы выглядеть сегодня», — рассказали в «Афише Видео».
Аудиоконтент набирает все большую популярность в мире, а слово «подкасты» — одно из самых популярных в рунете. Подкасты записывают на самые разные темы — культурное наследие, таинственные истории, психические расстройства, кино и множество других. «Афиша Daily» изучала мир русскоязычных разговорных шоу и нашла восемь неочевидных.