«Афиша» составила список семи лучших русскоязычных подкастов и поговорила с их создателями

«Наш фильм-интервью продолжает традиции журнала «Афиша», издававшегося на бумаге с 1999 по 2015 год, — в его поздней версии помимо множества традиционных рубрик всегда присутствовала главная тема номера, выносившаяся на обложку. И в этом видео мы постарались представить, как журнал с кавер-стори мог бы выглядеть сегодня», — рассказали в «Афише Видео».

Аудиоконтент набирает все большую популярность в мире, а слово «подкасты» — одно из самых популярных в рунете. Подкасты записывают на самые разные темы — культурное наследие, таинственные истории, психические расстройства, кино и множество других. «Афиша Daily» изучала мир русскоязычных разговорных шоу и нашла восемь неочевидных.