В новом подкасте от Okko «Как в жизни» кинокритики Егор Беликов и Егор Сенников ищут сходства и различия между жизнью и фильмами.

партнерский материал партнерский материал

Егор Сенников Кинокритик, ведущий подкастов «Как в жизни» и «Синий бархат», автор телеграм-канала «Stuff and Docs» Егор Беликов Кинокритик, ведущий подкаста «Как в жизни», автор телеграм-канала «Нувельваг»

Об идее Егор Беликов: Благодаря партнерству Okko и студии подкастов «Дорогая редакция» мы собрались делать подкаст о кино. Идея состояла в том, чтобы поставить лицом к лицу реальность и кинематограф. Иногда кино преломляет действительность, иногда искажает, но все, разумеется, в художественных целях. Словом, мы собрались понять, когда и почему можно сказать, что в фильме все, как в жизни, и какие уроки можно из него вынести. Оказалось, что так можно и о кино рассказать, и не отрываться от массового слушателя.

К тому же, как придумал наш издатель Миша Кокин, «Как в жизни» — это не столько про кино, сколько про мир вокруг, поэтому подкаст получается не кинокритический и киноведческий, а остросоциальный. В этом особая тихая радость — что мы, возможно, кому‑то помогаем, хотя просто говорим в микрофоны.

Егор Сенников: Когда все только начиналось в конце лета, мы обсуждали около десятка идей. В конечном счете поняли, что самое интересное — рассказать, в чем схожи и чем отличаются жизнь и кино .

© Елена Белова

Это было логично, потому что Егор Беликов очень хорошо разбирается в кино, много смотрит и много ездит на фестивали. Я тоже смотрю много, но на фестивалях бываю гораздо реже. Зато у меня есть политологическое образование, и мне проще говорить про контекст. В итоге появился формат, в котором мы берем один или несколько фильмов (старых, новых или даже сериалов) в качестве основной темы выпуска, несколько дополнительных — и на их примере разбираем конкретную проблему. Она может быть разной: от наркомании до архитектуры, от богатства до иммиграции. Чем это отличается от других подкастов Егор Беликов: Наши уважаемые коллеги чаще всего делают киноподкасты, которые слушают кинокритики: их очень мало, все исключительно профессиональные, заумные и далекие от народа, от жизни, от реальности в целом. Я хотел сделать подкаст не только о кино, но и о его жизненной применимости . Причем это не нравоучения, не жизненные советы — мы с Егором, хочется верить, люди сомневающиеся, в том числе в себе и в своих убеждениях. Егор Сенников: Про кино как про связку с контекстом говорят меньше, чем стоило бы. Оценка фильмов как отдельных произведений искусства — это классика кинокритики, вокруг которой все крутится. А вот поговорить о том, откуда берется кино, которое является отражением времени, эпохи или какой‑либо проблемы , удается реже.

© Елена Белова

О выборе тем Егор Сенников: Обычно мы стараемся идти от темы, находить фильм и рассказывать о нем в контексте: и в жизни, и в кинематографе. Но бывает наоборот, когда есть интересный релиз, который раскрывает определенную проблему. Егор Беликов: Так, о картине «Глубже!», посвященной в какой‑то степени порноиндустрии, мы поговорили с ее режиссером Михаилом Сегалом, с исполнителем главной роли Александром Палем и с Николаем Чумаковым, который ведет телеграм-канал «Тот парень с порнозависимостью». Здесь, конечно, нужно упомянуть, что нам со всем этим помогают продюсер Лена Белова и редактор Оля Яжгунович. Сами бы мы не справились. Егор Сенников: Мне очень нравится этот выпуск про порно — нам удалось посмотреть на тему с разных сторон и рассказать о том, почему был порношик, почему он закончился и почему это важно для людей, которые порно не интересуются или не воспринимают его как жанр кинематографии.